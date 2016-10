Incendio forestal amenaza una veintena de casas

Un incendio forestal ha forzado la evacuación de una veintena de casas en el condado de Floyd.

Las autoridades sospechan que el fuego fue provocado.

El siniestro amenaza una zona cercana al Highway 27 y Cave Springs, al sur de Rome.

De acuerdo con WSB-TV, las autoridades buscan un hombre con cabello largo que conducía un pequeño pick-up rojo, posiblemente un S-10.

Con información de WSB-TV

Dozens of homes evacuated as brush fires burn near Hwy 27 in Floyd County — LIVE updates on Channel 2 at 5 https://t.co/y5gskFP3va pic.twitter.com/Q5Z6rWHFgS

BREAKING – At least two dozen homes evacuated as brush fires grow in Floyd County. Live, now on Channel 2 https://t.co/FKSagSqWTo pic.twitter.com/s2vHfaKMpY

— WSB-TV (@wsbtv) October 25, 2016