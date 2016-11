Incendio en parque estatal Sweetwater Creek

Desde el jueves las llamas de un incendio consumieron al menos 10 acres del Parque Estatal Sweetwater Creek, ubicado en el condado de Douglas, donde los bomberos aseguraron este domingo tener totalmente controlada la situación.

Les tomó 4 días controlar las llamas debido a los problemas causados por las malas condiciones de viento más la sequía extrema existente en el estado.

Este domingo, los bomberos dijeron a la cadena hermana WSB-TV que finalmente sofocaron las llamas y ahora están asegurándose que el fuego no vuelva a reproducirse en el parque estatal.

Un funcionario del parque dijo que desconocen el origen del incendio pero ” estamos haciendo lo mejor para controlarlo a fin de proteger los recursos naturales”.

We are with @GaTrees crews as they work to put out yet another brush fire. Stay with @wsbtv for the latest. More @ 6PM. pic.twitter.com/wKlYZbOgz3

— Nefertiti Jáquez (@NefertitiWSB) November 6, 2016