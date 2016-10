Inauguran cancha de futbol en estación de MARTA

El Atlanta United FC, MARTA y Soccer in the Street inauguraron hoy una cancha de futbol en la estación de Five Points, en el centro de Atlanta.

La iniciativa, denominada ‘Station Soccer – Five Points MARTA Station‘, pretende desarrollar el futbol base o futbol formativo.

“El mini campo de 9,600, ubicado en el anfiteatro de la estación de MARTA Five Points, servirá como un centro comunitario para ayudar a desarrollar el futbol base y proporcionar programas a comunidades urbanas marginadas de Atlanta”, indicó el Atlanta United FC.

Según los impulsores del proyecto, se trata del “primer campo de futbol en el mundo que se construye dentro del perímetro de una estación de tránsito urbano”.

El Atlanta United FC también aprovechó la ocasión para anunciar el lanzamiento de su fundación benéfica.

“Este es un día de orgullo para Atlanta United, ya que oficialmente lanzamos nuestra fundación y nuestro compromiso con promover la salud y la buena condición física a través de un juego global: el futbol”, dijo Arthur Blank, dueño del Atlanta United y de los Falcons de Atlanta.

(FOTOS POR MIGUEL MARTÍNEZ/MUNDOHISPÁNICO)