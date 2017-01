Impulsan declaración de Atlanta como ciudad “santuario”

Una veintena de organizaciones lanzarán una iniciativa para pedir que se declare a Atlanta, Georgia, como “ciudad santuario” para inmigrantes este 20 de enero, fecha en que asume la presidencia Donald Trump.

En un evento, denominado la “Investidura del Pueblo”, la coalición, denominada Georgia J20, exigirá que se declare el estatus de “santuario” en la ciudad para proteger los derechos civiles de las minorías, que de acuerdo con los activistas podrían estar en riesgo durante el Gobierno del republicano.

“Conforme enfrentamos un torrente de odio, xenofobia, racismo e islamofobia de parte de algunos a nivel federal lanzando un sistema de supremacía blanca con la investidura, vamos a trabajar para convertir a nuestra ciudad en un espacio ‘santuario’ en el que a nuestras comunidades se les respete su dignidad humana”, dijo Azadeh Shahshahani, representante de Project South.

El alcalde de Atlanta, Kasim Reed, declaró la ciudad como un sitio “amigable” hacia los inmigrantes en 2013, aunque hasta ahora nunca ha sido declarada como ciudad “santuario”.

Tras la denominación de Atlanta como ciudad “amigable” hacia los inmigrantes, fue creada una comisión para impulsar iniciativas que ayuden a los inmigrantes a asimilarse.

Según cifras del Censo 2010, el 13 por ciento de la población de Atlanta son inmigrantes.

La coalición está compuesta por las organizaciones Black Lives Matter Atlanta, Compassionate Atlanta, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR – Capítulo Georgia), American Federation of Labour-Congress for Industrial Organization (AFL-CIO – Georgia), Georgia Detention Watch (GDW), Georgia Latino Alliance for Human Rights (GLAHR), Georgia Peace & Justice Coalition (GPJC), Interfaith Peace Builders, Jewish Voice for Peace, Malcolm X Grassroots Movement (MXGM), National Lawyers Guild (Georgia Chapter), Project South, Southern Poverty Law Center (SPLC) y US Human Rights Network, entre otras.