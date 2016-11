Fin de una batalla histórica

La hora cero de una campaña presidencial histórica se acerca y quienes aspiran a convertirse en primer mandatario de EE.UU. hacen los últimos esfuerzos en una contienda cuyo margen se estrecha entre Hillary Clinton y Donald Trump.

En Georgia, un estado en el que por décadas los republicanos han estado al mando, los candidatos presidenciales se encuentran en un empate técnico.

De acuerdo con el más reciente sondeo de The Atlanta Journal-Constitution (AJC), Trump mantiene una ligera ventaja en Georgia, con un 44 por ciento, frente a un 42 por ciento de Clinton.

La más reciente encuesta nacional de CNN muestra a Clinton en la delantera, con un 46 por ciento, frente a Trump, con un 42.

Más de un millón de personas han votado en la elección temprana en Georgia, un proceso que ha atraído a más electores que en otros comicios.

“Me sorprende que esta elección ha sacado más personas a votar anticipadamente que las elecciones de (Barack) Obama, cuando también fueron elecciones históricas, por ser el primer presidente afroamericano. Eso es bastante interesante”, sostuvo Brenda López, candidata a la Cámara de Representantes estatal por el distrito 99.

“El hecho de que las personas estén tomando este nivel de interés quiere decir que entienden que los candidatos ofrecen plataformas muy diferentes de cuál es el futuro de Estados Unidos”, agregó.

Las elecciones y los latinos

A nivel nacional, se espera que la cantidad de latinos que acudan a las urnas supere a los que votaron en 2012 y decidieron la última elección de Obama.

“Basándonos en la votación temprana y en encuestas, anticipamos un incremento en el voto latino debido a un aumento en el entusiasmo de los electores para bloquear la candidatura de Trump a la presidencia. Podemos decir que los latinos nuevamente podrían decidir la elección debido en gran parte a la cantidad de latinos en estados clave como Florida, Nevada y Colorado”, sostuvo Gabriel Sánchez, investigador de Latino Decisions y profesor de ciencias políticas.

De acuerdo con la organización que se dedica a la investigación política, Clinton saldrá airosa en la contienda presidencial.

Los factores que le importan más al elector hispano a la hora de votar, según Latino Decisions, son el impulso de una reforma migratoria y la creación de empleos y mejoras en ingresos.

En las últimas semanas, asuntos como la publicación de un video de Trump hablando de forma vulgar de mujeres y la acusación de varias de acoso sexual ha sacudido la campaña. Así también la reapertura de la investigación de correos electrónicos de Clinton por parte del FBI.

Algunos se preguntan qué efecto tendrán estos asuntos en la elección presidencial. De hecho, a raíz de la reapertura de la investigación del FBI, la ventaja que llevaba Clinton en las encuestas se ha ido recortando.

“Hemos visto una evidencia directa en que las expresiones de Trump sobre las mujeres afectan negativamente el apoyo de los latinos y particularmente de las latinas. Mientras que la investigación del FBI puede afectar el entusiasmo en algunos votantes latinos, el entusiasmo en bloquear la candidatura de Trump es tan fuerte que lo supera”, explicó Sánchez.

Un asunto de respeto

Según Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), aunque se desconoce el número de hispanos que está acudiendo a las urnas, la cantidad de llamadas que reciben cada día son un buen indicador.

“Nos están llamando para ver dónde pueden votar adelantado. Cada día recibimos muchas más llamadas”, contó González, que explicó que además de buscar sus centros de votación, las personas quieren corroborar que están inscritas para sufragar.

El director de GALEO dijo que es la falta de respeto hacia los latinos, durante la campaña presidencial, lo que está llevando a muchos a las urnas.

“La comunidad latina está votando por respeto, esa es la mayor razón. No queremos que pasen las cosas que han pasado, que los políticos nos falten el respeto como lo han hecho”, sostuvo González.

El líder de GALEO confía en que el voto hispano no solo se hará sentir en el país, sino también en Georgia. “Mi mensaje para los latinos es que salgan a votar, es un momento histórico y queremos que todos los que están registrados salgan a votar para ser parte de ese momento histórico. Y tenemos que salir para asegurar respeto para nuestra comunidad”, agregó.