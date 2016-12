Comenzó la Navidad con el tradicional Desfile de los Niños

Siguiendo la tradición, se realizó en Atlanta el tradicional Desfile de Navidad de los Niños, evento que marca oficialmente el inicio de las festividades navideñas.

Este evento donde los principales personajes son los niños, comenzó a las 10:30 am de este sábado 3 de diciembre desde las calles Peachtree St. y 16th St. y terminó en las Peachtree St. y 5th St.

So much adorable at the Children's Christmas Parade! Happy Holidays everyone! #CHOAparade pic.twitter.com/hlOOAWWwFI

