Escuela despide a profesor tras ser denunciado por sus alumnos

Un profesor sustituto no volverá a dar clases en una escuela de Georgia después de ser denunciado por sus alumnos.

Y es que, de acuerdo con el Dalton Daily Citizen, estudiantes de la Dalton Middle School, en Dalton, dijeron que oyeron sonidos de una película pornográfica que procedían de la computadora del maestro.

El incidente ocurrió el jueves, indicó al diario el director de la escuela, Phil Jones, que precisó que el maestro, cuya identidad no fue revelada, se encontraba al frente de salón cuando comenzaron a oírse los sonidos.

Jones aseguró que entrevistó a 13 niños, que -dijeron- no vieron ninguna película o imágenes explícitas, solo oyeron los sonidos.

El director de la escuela señaló, no obstante, que el maestro no volverá a dar clases en el plantel y que no contactaron a la policía porque nadie vio videos pornográficos y porque se trataba de su computadora personal.