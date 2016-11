Drama familiar en Gwinnett: tres personas muertas por disparos

Un verdadero drama familiar ocurrió este viernes en el condado de Gwinnet donde una madre y sus dos hijos fallecieron por múltiples heridas de bala.

El viernes por la tarde al llegar a su casa ubicada en el bloque 700 de Pebble Creek Drive en Norcross, el padre de la familia se encontró la trágica escena de su esposa de 55 años muerta e igualmente sus dos hijos de 26 años y 10 años, respectivamente.

De inmediato llamó a la policía del condado que determinó la muerte de las tres personas por heridas de bala.

Según el portavoz de la Policía de Gwinnett, Deon Washington, entre otras hipótesis, los detectives manejan la posibilidad de que el hijo de 26 fuera el autor del asesinato de su madre y hermana para después suicidarse con el arma de fuego.

Washington dijo que los detectives estaban trabajando para determinar la secuencia de las tres muertes y los exámenes forenses serán los que permitirán saber qué pasó con exactitud.

Los vecinos llevaron flores a la casa donde ocurrió la tragedia familiar.

Flowers placed at Gwinnett Co. home where 3 members of family shot and killed in apparent murder-suicide pic.twitter.com/SJSXGzXZhs

— Steve Gehlbach (@SteveGWSB) November 19, 2016