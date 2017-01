Despiden a conductora de autobús que abandonó a menor hispana

Una conductora de un autobús escolar fue despedida por dejar abandonada a una menor hispana en una calle muy transitada en Cumming, Georgia.

Shelley McKinley, de 48 años, fue despedida de su empleo en el distrito escolar de Forsyth este miércoles, tras darse a conocer el incidente con la menor de 6 años ocurrido el pasado 16 de diciembre.

Jennifer Caracciolo, vocera del distrito escolar de Forsyth, en declaraciones al periódico local Forsyth County News (FCN), calificó el incidente como “muy grave” e indicó que toman muy en serio la seguridad de los estudiantes.

“Esperamos que todos los conductores sigan los protocolos de seguridad y tomamos acción cuando vemos la seguridad de un niño puesta en riesgo”, aseveró al medio.

La menor, estudiante de kindergarden de la escuela primaria de Cumming, fue llevada a la Oficina del Alguacil del Condado de Forsyth, luego de que una conductora que transitaba por la zona se detuvo para preguntarle si se encontraba bien tras verla caminando a un costado de la traficada vía.

Jane Holmes, que es investigadora privada, grabó con la cámara de su auto a la niña caminando a un lado de la carretera antes de bajar de su auto para preguntarle si se encontraba bien, a lo que la menor le respondió entre llanto que el autobús escolar la había dejado en su casa mientras no había nadie.

El protocolo escolar exige a los conductores no dejar a un menor en una parada si no hay un adulto presente o si no existe autorización escrita para que se quede solo en el hogar.

La menor debió de haber sido llevada a una guardería en espera de sus padres y no a su casa, como hizo la conductora.

De acuerdo con la versión que dio al FCN Gilberto Pimentel, padre de la menor, la conductora bajó a la menor del autobús pese a que ésta le dijo que tenía que ir a la guardería.

“Ella me dijo que la conductora se levantó y le dijo que tenía que bajarse y la bajó del autobús de la mano y se fue”, indicó el padre de la menor.

Pimentel lamentó el incidente, que según aseguró pudo haber tenido un desenlace aún más grave.

“Podrían haberla dejado frente a la casa de un pervertido o la pudo haber atropellado un carro. Gracias a Dios no se lastimó, pero esto nunca debió ni siquiera haber ocurrido”, aseveró.