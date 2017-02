Defensores de los más vulnerables

Cuando un pequeño es víctima de maltrato y es removido de su hogar y el Gobierno asume su custodia muchas veces estos niños pasan de unas manos a otras causando una constante incertidumbre en sus vidas.

Con frecuencia el proceso en que los padres cumplen con los requisitos de la corte para recuperar a sus hijos puede tardar más de un año debido a la cantidad de situaciones de este tipo que atiende el Departamento de Servicios a Familias y Niños (DFCS) y la frecuente salida y entrada de empleados de esta agencia, lo que causa que muchas veces estos trabajadores no conozcan a cabalidad la situación de los pequeños a su cargo.

En medio de este panorama complicado para los pequeños y en el que una decisión judicial puede cambiar la vida de un niño para bien o para mal, una organización está comprometida con ser la voz de ellos.

Se trata de Court Appointed Special Advocates for Children (CASA) una organización nacional con oficinas en diferentes condados de Georgia que adiestra voluntarios que después de ser entrenados son designados por un juez para defender los intereses de menores abusados o abandonados.

Estos voluntarios se encargan de recopilar información acerca de la situación del niño, asistir a las audiencias en la corte para hablar a favor del pequeño y hacer recomendaciones al juez respecto a decisiones que podrían afectar su futuro. Su rol es defender la seguridad, permanencia y bienestar en la vida del menor.

“Soy la voz de los niños, tengo un niño de dos años y otro de tres años y esos niños no tienen a nadie más que hable por ellos”, expresó Luren Koplock, oriunda de Perú, quien es voluntaria del programa.

Y es que estos pequeños, según lo establece la ley deben tener a alguien que los represente en la corte, lo que podría ser un abogado, pero este es el rol que llevan a cabo los voluntarios de CASA.

“Queremos personas que no solo van a mirar, sino que van a observar, que no solo están oyendo sino que están escuchando. Alguien que no va a mirar lo que hay en la superficie, porque hay mucho más detrás, y estos niños todo el mundo los está mirando, pero ¿hay alguien que realmente los esté observando por lo que son y lo que el futuro les depara?”, expresó María Rodríguez-Curtis, coordinadora de adiestramiento y reclutamiento con CASA.

Rodríquez, oriunda de Puerto Rico explicó la diferencia entre los voluntarios de CASA y un padre temporal (foster parent) dejando claro que ellos no proveen un hogar para los niños, sino que sirven como un investigador, que se vuelve un experto del pequeño para asegurar su bienestar.

Entre sus tareas visitan la escuela y la casa de los padres temporales, para evaluar si ellos son adecuados para el niño, e investigan cómo está la salud del menor y su rendimiento escolar.

“Estamos monitoreando la situación y asegurándonos de que el juez tiene toda la información precisa”, explicó Melodie Smith, la directora ejecutiva de CASA quien añadió que los voluntarios sirven como una figura neutral entre los padres y los tutores temporales.

La organización explicó que debido a la cantidad de niños removidos de sus casas hace falta más personas dispuestas a servir como voluntarios.

Los requisitos para convertirse en voluntario son:

>>Intenciones honestas de cuidar de los pequeños >>Tener al menos 21 años >>Pasar una revisión de antecedentes penales >>Tener buenas destrezas de comunicación verbal y escrita >>Habilidad de ser objetivo y no emitir juicio >>Estar disponible para asistir a las audiencias en la corte >>Comprometerse con CASA por lo menos un año

Usted puede conocer más sobre CASA Paulding llamando al 770.505.0065 o visitando www.casapaulding.org