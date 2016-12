Conductor muere al estrellar su Maserati contra una casa

Un conductor murió hoy al estrellar el Maserati que maneja contra una vivienda en la ciudad de Brookhaven, informaron las autoridades

El incidente ocurrió esta madrugada en North Druid Hills Road, cerca de Lenox Park Boulevard.

Según la policía la Patrulla Estatal de Georgia, la velocidad y el alcohol podrían haber influido en el incidente.

La policía de Brookhaven informó que los oficiales intentaron detener el auto antes de que se estrella contra la casa.

Una mujer que iba de pasajera el carro resultó herida, mientras que los residentes de la vivienda resultaron ilesos.

