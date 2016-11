Comentarios de un copropietario provocan la ira contra club nocturno

Los comentarios que publicó en su Facebook el copropietario de un popular club nocturno de Atlanta contra una emisora de radio generó la crítica de aproximadamente 600 personas, quienes los consideraron racistas y cargados de odio.

Scott Strumlauf, co propietario del Tongue and Groove situado en Buckhead, comentó sobre la conducta de una radio en las pasadas elecciones presidenciales, la 103.3, y escribió que “Radio 103.3 [sic] es una estación racista. Deja de seguir jugando. Cuál muleta, una excusa. Tu [sic] no estás en la cárcel No tienes limitaciones Deja de lloriquear y buscar algo por nada. No se te debe nada!!! Trump habló la verdad, puede doler, pero está mal”.

Un residente de Atlanta, Wil May, hizo una captura del post de Strumlauf, lo compartió y cuestionó en las redes sociales argumentado que estaba “promoviendo el odio” y mostrando sus “verdaderos colores”.

Ello generó más de 600 reacciones, todas criticando al copropietario del local nocturno y pidiendo que se hiciera un boicot contra Tongue and Groove, sitio que cumplió 22 años la semana pasada.

Por tal razón, la gerencia del club se vio obligada a emitir un comunicado cuyo texto publicó el ajc.com en el cual se excusan por los términos empleados por el copropietario y los atribuye al”…reflejo directo de la frustración que muchos de nosotros sentimos a raíz de las elecciones presidenciales”.

“No obstante, no apoyamos estos comentarios y sentimos que todos deben aprender a trabajar juntos para promover el cambio. Tongue & Groove se enorgullece de su diversidad – algo que hemos trabajado duro para estar a la vanguardia en el curso de nuestros 22 años historia.”

Con información de ajc.com