Cherokee suspende las clases el martes

Las escuelas de Cherokee permanecerán cerradas este martes, anunció hoy el sistema escolar de ese condado.

Las clases se reanudarían el miércoles, informó el distrito en un comunicado.

La tormenta invernal que azotó el viernes Georgia afectó especialmente a ese condado, donde todavía se reporta hielo en algunas vías.

