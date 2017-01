Cancelan clases en varios condados de Georgia

El hielo en las carreteras y las bajas temperaturas que se mantienen desde el viernes por la noche, ha ocasionado el cierre de varios distritos escolares este lunes. A continuación la lista de escuelas que estarán cerradas y las que abrirán con retrasos.

Distritos escolares que estarán cerrados este lunes:

-Cobb

-Cherokee

-Fannin

-Dawson

-Pickens

-Paulding

-Forsyth

-Marietta City Schools

– Bartow

-Lumpkin

-Gilmer

-Towns County Schools

Distritos escolares que inician clases con retrasos:

Por su parte, el condado de DeKalb mandó un comunicado de prensa confirmando que mañana tendrán clases con normalidad y seguirán con su horario normal.

Las autoridades del condado de Fulton confirmaron a las 6:16 p.m. en su cuenta de Twitter que los colegios estarán abiertos con normalidad el lunes 9 de enero.

Despite erroneous reports of a two-hour delay, Fulton County Schools will operate on a regular school schedule tomorrow, Jan. 9.

— FultonCountySchools (@FultonCoSchools) January 8, 2017