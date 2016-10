Aumentó a 5 la cifra de muertos en incendio en Gwinnett

La cifra de personas muertas en el incendio ocurrido esta madrugada en el Condado de Gwinnett aumentó a cinco, según informes oficiales de la Policía citados por nuestra cadena hermana WSB-TV.

La cifra de fallecidos concuerda con las versiones de los vecinos dadas a la Policía y al periodista de la estación de televisión.

Los cuerpos aun no han podido ser identificados por las autoridades, las cuales siguen registrando el sitio del siniestro.

#BREAKING: More bodies found in Gwinnett house fire rubble; total of 5 people dead. Live updates on Channel 2 at 6 p.m. pic.twitter.com/KzS4cgjZhj

— WSB-TV (@wsbtv) October 23, 2016