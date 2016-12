Atacan a otros dos policías de Georgia

Autoridades estatales arrestaron al sospechoso de disparar a dos policías en el noreste de Georgia.

El suceso se produjo anoche en el estacionamiento de un restaurante Zaxby’s, en Lavonia, informó el Buró de Investigaciones de Georgia (GBI).

El sospechoso fue identificado como Khari Anthony Dashaun Gordon, de 22 años, que disparó a los oficiales cuando estos descubrieron que el vehículo que conducía era robado, según el reporte oficial.

Con el ataque de anoche suman ocho los policías de Georgia que han sido baleados en las últimas semanas. Dos de ellos murieron la semana pasada en el condado de Sumter y otros dos perecieron semanas antes en el condado de Peach.

Los oficiales heridos ayer en Lavonia fueron hospitalizados, pero se espera que se recuperen.

De acuerdo con WSB-TV, el sospechoso tiene un amplio record delictivo. Había sido arrestado anteriormente por intento de asesinato.

2 officers shot outside Zaxby's in northeast Georgia https://t.co/MN1GyFMlAe @SteveGWSB has live updates from the scene on Ch.2 at 6:31 a.m. pic.twitter.com/kpOa8xVKzx

— WSB-TV (@wsbtv) December 13, 2016