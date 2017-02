Así se vieron las escuelas en Atlanta en ‘Un día sin inmigrantes’

Cerca de dos tercios de los estudiantes de Cross Keys High School no se presentaron a clases el jueves, día en que se hizo un llamado a los inmigrantes a no enviar a los niños a clases, no comprar, no abrir sus negocios y no trabajar como parte de una iniciativa nacional llamada ‘Un día sin inmigrantes’ que buscaba mostrar el impacto de las comunidades migrantes.

El Distrito de las Escuelas de DeKalb dijo que 786 de sus estudiantes, cerca del 59 por ciento, faltaron a la escuela el jueves.

Por lo menos una docena de las escuelas en el condado de DeKalb tuvieron más del 10 por ciento del estudiantado ausente el jueves.

Cerca de 3,000 estudiantes en el llamado Cross Keys cluster se ausentaron y en cada una de estas escuelas las tasas de ausentismo fueron de más del 40 por ciento en cada colegio.

Estas fueron escuelas a lo largo de Buford Highway y la parte norte del condado de DeKalb que sirve a una extensa población de inmigrantes.

Ante estas ausencias el superintendente del Distrito Escolar de DeKalb, Steve Green manifestó que la asistencia de los niños es crítica para su éxito.

“A la luz de los recientes eventos y comentarios en las redes sociales nos mantenemos firmes en nuestra declaración original de que las escuelas son un lugar seguro para aprender y para educar”, dijo Green. “La asistencia al salón de clases es esencial para el éxito escolar. Por lo tanto, respetuosamente le pedimos a los padres y tutores que se aseguren de que sus hijos asistan a la escuela para que se beneficien de la educación y eviten una ausencia injustificada”.

El condado de Cobb por su parte dijo que una escuela en particular fue impactada por las protestas.

En Gwinnett, una de cada tres escuelas mostraron ausencias masivas con más de 10 por ciento de los estudiantes ausentes el jueves.

Muchas escuelas en Fulton mostraron ausentismo, pero las autoridades escolares dijeron que podía ser debido a protestas, por el fin de semana del Día de los Presidentes o por un brote de influenza.

Con información de The Atlanta Journal-Constitution