Restaurantes, supermercados, tiendas de ropa, salones de belleza, compañías de seguro y de transporte fueron algunas de las que respondieron al llamado.

Tras una iniciativa en las redes sociales que pedía a los hispanos que este 16 de febrero no salieran a comprar, no abrieran sus negocios, no enviaran a los niños a la escuela y no fueran a trabajar fueron muchos los que dijeron que sí al llamado ‘Día Sin Inmigrantes’.