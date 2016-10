Asesinan a dos personas en Tucker

Una pareja fue asesinada en un complejo de apartamentos en DeKalb, informó hoy la policía del condado.

El suceso se produjo en Park at East Ponce, en Tucker, señalaron las autoridades.

Los cuerpos de las víctimas, un hombre y una mujer en los 50 años, fueron hallados por sus compañeros de apartamento.

Las autoridades dijeron a WSB-TV que desconocen los motivos del crimen y que hasta ahora no habían identificado a ningún sospechoso.

La policía cree que el doble asesinato se produjo anoche.

