Anuncian la construcción de una cancha de futbol en estación de MARTA

El Atlanta United FC, la organización Soccer in the Streets y el servicio de trasporte público MARTA anunciaron hoy una novedosa iniciativa para desarrollar el futbol base, también conocido como futbol formativo.

Como parte del proyecto denominado ‘Station Soccer – Five Points MARTA Station‘, se construirá el “primer campo de futbol en el mundo construido dentro del perímetro de una estación de tránsito urbano”, informaron las organizaciones en un comunicado.

“La ubicación estratégica del campo de futbol, en el centro de Atlanta, eliminará la barrera primaria que no permite que muchos jóvenes de la ciudad puedan practicar futbol: la falta de acceso y deficientes opciones de transporte. La estación Five Points es el centro de la red de MARTA, por lo que representa una ubicación ideal para que niños de toda la ciudad se reúnan en un lugar céntrico para jugar futbol”, señala la nota de prensa.

A través de esta iniciativa, que será financiada por el Atlanta United, Soccer in the Streets ofrecerá diferentes programas de futbol en Station Soccer , iniciando a finales del otoño de este año. Estos incluyen “sesiones de asesoramiento” para niños y jóvenes.

“Station Soccer representa una oportunidad única para los jóvenes, proporcionando una vía práctica para jugar futbol utilizando el metro de Atlanta,” dijo el presidente de Atlanta United FC, Darren Eales.

“Los niños podrán ahora tomar MARTA hasta Five Points para competir y jugar con compañeros de diversas comunidades de la ciudad. Estamos orgullosos de colaborar con Soccer in the Streets y MARTA en este proyecto comunitario pionero”, agregó Eales.

De acuerdo con los promotores, la iniciativa busca unir a miembros de diferentes comunidades a través del metro de Atlanta, usando el centro de la ciudad como un punto de convergencia y fomentando una nueva cultura del futbol urbano. “Utilizando ideas innovadoras enfocadas en la integración y la colaboración, el proyecto de Station Soccer persigue abrazar y fomentar la naturaleza global de este deporte”.

“La alianza entre Soccer in the Streets y Atlanta United demuestra el compromiso del nuevo club de la MLS a promover el fútbol en zonas que históricamente han sido marginadas”, dijo Phil Hill, director ejecutivo de Soccer in the Streets.

“El campo será una primicia mundial y permitirá que nuestra organización puede ampliar sus programas a través de un concepto de fútbol urbano totalmente nuevo, diseñado específicamente para los niños que viven en estas comunidades”, añadió.