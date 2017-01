Alzan la voz contra acciones ejecutivas de Trump

Tras las acciones ejecutivas de inmigración impulsadas por el presidente Donald Trump, un grupo de organizaciones que defienden a los inmigrantes de Georgia llevó a cabo una manifestación para protestar por lo que en su primera semana anunció el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Uno de los que alzó su voz fue el director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO).

“Lamentablemente son decisiones muy extremas para nuestro país. Están tomando un paso atrás sobre el tema de inmigración, no solamente están hablando del muro, no solamente están hablando sobre las ciudades santuario, pero también se está hablando de expandir la relación de la policía con Inmigración y también expandir la definición de criminal para incluir todos los delitos. Eso nos preocupa bastante porque eso pone en proceso la posibilidad de deportaciones masivas en nuestra comunidad”, expresó Jerry González, director de GALEO.

Por su parte, Aisha Yaqoob, directora de políticas de la organización Asian Americans Advancing Justice aconsejó a los inmigrantes que en este momento se preguntan si estas políticas podrían afectarle.

“Nuestro mensaje para la gente es que se mantengan al tanto. No viajen fuera del país, si no tienen que hacerlo. Vengan a nuestra organización y déjenos ayudarlos. Conviértete en ciudadano para que esto no te afecte más adelante, pero involúcrate y ayuda a otros. Incluso si eres ciudadano ayuda a otros que son refugiados a sentirse un poco más seguros”, manifestó Yaqoob.

Raymond Partolan, que labora junto a Yaqoob y es beneficiario de acción diferida (DACA) teme que el mandatario elimine este beneficio.

“Soy un beneficiario de DACA desde el 2012 y sin este programa no podría trabajar en la organización en la que estoy trabajando ahora y temo por los casi un millón de inmigrantes que también son beneficiarios”, dijo Partolan.

Mientras tanto, González hizo un llamado a mantener la calma y a educarse.

“El temor no ayuda. Nuestra comunidad tiene que estar educada e informada sobre los derechos que tienen. Si llega Inmigración a su casa no les deben abrir, no tienen que firmar nada y no tienen que hablar nada con la persona de Inmigración. Tienen que saber sus derechos, consulte a un abogado, tengan un plan de emergencia para asegurar que puedan proteger a sus familias”, aconsejó González.

“Pedimos a nuestra comunidad que se involucre en este momento. Este es un momento muy importante históricamente para nuestra comunidad y tenemos que ser parte de estas uniones, no solo para alzar la voz por nuestra comunidad, sino por otras comunidades”, añadió.