Alerta, se avecina nueva serie de operativos policiales

En vísperas de la celebración de Año Nuevo, la policía anunció que reforzará los controles vehiculares con miras a educar a los automovilistas y prevenir accidentes.

Aunque la medida fue anunciada por las autoridades estatales de Georgia se sabe que otros estados del país también implementaran acciones similares con miras a mantener el orden y la seguridad durante el último festejo de 2016.

Las autoridades advirtieron que aumentarán los operativos para detectar conductores que manejan por las carreteras bajo la influencia del alcohol o las drogas, un delito conocido en inglés como DUI o sin el cinturón de seguridad y a excesiva velocidad.

Por ello, que no le parezca extraño si en los próximos días observa más patrullas en las calles y vecindarios.

La Oficina del Gobernador para la Seguridad en las Carreteras (GOHS) planea obligar a los conductores a respetar el reglamento de tránsito e indicó que pondrá a todas sus agencias de la ley hermanas a patrullar las vías.

Entre las campañas que serán reforzadas están ‘Click It or Ticket’ (para multar a quienes no se abrochan el cinturón).

A primeras hora de este viernes, un hispano fue capturado por un oficial del Georgia State Patrol (GSP) por no tener licencia de conducir.

Se trata de Juan Antonio Salazar Torres, quien reside en la ciudad de Norcross.

El patrullero estatal lo detuvo cuando vio que transitaba sobre una autopista sin llevar colocado su cinturón de seguridad, de acuerdo con el reporte policial.

En la cárcel le impusieron una fianza de 15 dólares por no llevar abrochado el cinturón de seguridad y otra de 705 dólares por la falta de licencia.

La Operación Cero Tolerancia (para buscar conductores ebrios), también será reforzada con miras a prevenir que la cifra de fatalidades y accidentes no siga en aumento, que es la tendencia cada año.

Un solo DUI trae severas consecuencias a los infractores, desde miles de dólares en penalidades hasta la deportación, ya que el Gobierno estadounidense mira a esta clase de infractores como un peligro para la sociedad.

Los retenes de igual manera van a estar a la orden del día. En 2015 durante este mismo fin de semana festivo la policía coloco tres en diversas calles del área metropolitana de Atlanta.

El propio 31 de diciembre pusieron uno sobre Pleasandale Road, en el condado de DeKalb, que dejo decenas de personas arrestadas, la mayoría de ellos latinos por manejar sin licencia.

MundoHispánico estará dándole cobertura a algunos de estos operativos, que por lo general se llevarán a cabo a partir de la noche de este viernes y hasta el domingo de la próxima semana.