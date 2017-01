Alcalde convoca a ‘pep rally’ para celebrar a los Falcons

El alcalde de Atlanta, Kasim Reed, convocó hoy a ‘pep rally’ para darle apoyo a los Falcons de Atlanta, que el domingo 5 de febrero jugarán el Super Bowl.

El mitin tendrá lugar hoy a las 11:30 de la mañana en el Atlanta City Hall, en el 55 Trinity Avenue.

Los Falcons se enfrentan a los Patriots de Nueva Inglaterra en el segundo Super Bowl que juegan en su historia.

I need you to put on your red & black and #Riseup this Friday to celebrate our @AtlantaFalcons. Join me & @V103Atlanta at City Hall 11:30am. pic.twitter.com/XFZxmzLypB

— Kasim Reed (@KasimReed) January 25, 2017