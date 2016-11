Abren puertas para empresarios

Con el fin de promover oportunidades de conexiones y crecimiento profesional para empresarios, la Cámara de Comercio Hispana de Georgia (GHCC) estará patrocinando este miércoles su conferencia anual “Business Summit & Expo” en el Turner Field de 8:30 a.m. a 4 p.m.

Cada año, la GHCC invita a empresarios locales para mostrar sus productos y servicios en este expo, que año tras año cuenta con una asistencia de alrededor de 500 personas, de acuerdo con la GHCC.

En esta ocasión, los asistentes podrán aprender sobre distintos temas en el ámbito de negocios nacionales e internacionales mediante talleres dirigidos por expertos de varias industrias.

Entre los tres oradores principales del evento, está Ricardo González, autor y presidente de Bilingual America, empresa que brinda cursos en español y capacitación para quienes buscan acoplarse al idioma y cultura hispana.

