Tres muertos en incendio en Duluth, Gwinnett

Producto de un intenso fuego que se desató esta madrugada, tres personas fallecieron en el incendio ocurrido en una vivienda situada en la ciudad de Duluth, Condado de Gwinnett.

A las 3.30 de la madrugada un vecino llamó al 911 para reportar el fuego en una casa ubicada en la calle Post Oak Drive NW.

Totalmente en llamas cuando llegaron los bomberos del Departamento de Bomberos del Condado de Gwinnett, las mismas eran de tanta intensidad que, al principio, solo fue posible contrarrestar el incendio desde el exterior de la vivienda.

Por espacio de 45 minutos los bomberos batallaron para sofocar las llamas y así poder entrar al hogar de donde rescataron sin vida a tres personas aún no identificadas, informó al canal WSB-TV el capitán de los bomberos, Tommy Rutledge.

Vecinos indicaron al periodista de la cadena hermana WSB-TV que en esa vivienda había 5 personas en el momento cuando se desató el incendio.

