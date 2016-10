Asilo: un tema controversial

El tema de la legalización mediante una petición de asilo está generando polémica en las redes sociales y en la radio hispana de Atlanta.

En los últimos días ha surgido la conversación: ¿hasta cuánto arriesgarías por adquirir un estatus migratorio? ¿Cuánto pagarías con tal de conseguir un permiso de trabajo o una licencia de conducir que dure uno o dos años?

SI LE INTERESA: Mundo Legal: Cómo solicitar la residencia permanente para un familiar (VIDEO)

El proceso de asilo político se ha vuelto un recurso de desesperación para muchos inmigrantes que están dispuestos a pagar miles de dólares con tal de conseguir documentos.

Esto, aun sabiendo que es un beneficio migratorio muy difícil de conseguir, pues en Georgia solo se aprueban de un tres a cinco por ciento de solicitudes, según la abogada de inmigración Paola Chavarro.

El debate resonó, por ejemplo, en el programa radial de Brenda Bueno, en Oxígeno Radio. Algunos radioescuchas llamaron y expresaron su opinión.

ADEMÁS: Mundo Legal: Cuando el asilo se solicita indebidamente

“Yo estuve a punto de hacerlo hace como cinco años. Nos presentamos con un abogado y el abogado nos dijo bien claro: esto va a ser bajo tu responsabilidad. Yo no te lo recomiendo, pero si tú quieres, yo lo hago. Nos cobraba como 7,000 por mi esposo y yo. Pero al tú escuchar eso de un abogado, te desanimas. La ignorancia no puede ser un pretexto para cometer errores. No vale la pena. Yo duré 23 años siendo indocumentado. Aún soy indocumentada”, dijo la oyente.

Sin embargo, hay otros radioescuchas que opinaron que es, por lo menos, un remedio.

“Tengo un caso muy cercano de un amigo que tiene 20, 30 años viviendo aquí en los Estados Unidos, que vio la oportunidad de poder tener un trabajo digno donde le respeten y donde pueda tener derecho a sus vacaciones, a su licencia de conducir, y poder llevar a sus hijos a la playa a otro estado. Después de estar viviendo ya tantos años se cansó del miedo y aplicó. Porque a veces se tiene el dinero para pagar el proceso, y termina uno pagándolo en multas por conducir sin licencia. Es un poquito complicado, pero a la vez entiendo a las personas que toman la decisión”.

NO SE PIERDA: Mundo Legal: Beneficio migratorio que aún sigue vigente

En el último año, la licenciada Chavarro ha visto por lo menos 15 casos de personas que han solicitado asilo por el hecho de impedir una deportación y adquirir un permiso de trabajo temporal.

“Resulta que ese ‘arreglo’ es temporal porque cuando llegue el momento de que se decida su aplicación, ese ‘estatus’ se puede perder y puede resultar en proceso de deportación. Entonces, es algo bien común que hemos estado viendo”, explicó la abogada.

Para la licenciada Carolina Antonini, la opinión es parecida.

“Lo que está pasando es que algunas personas están presentando aplicaciones de asilo sin mérito, porque no tienen un miedo protegible y lo están haciendo sólo por el permiso de trabajo y porque el asilo requiere que se aplique dentro del primer año en Estados Unidos. Una aplicación de “asilo” que ha sido puesta después de que la persona está en los EE.UU., por más de un año, va a pasar por una entrevista y después automáticamente será citado a la corte de deportación, a causa de que la Oficina de Asilo no puede considerar el caso de “Withholding of Removal”. Así, que esta persona estará pronto en la corte de deportación. Entonces, simplemente, estas personas están poniendo a su clientes en procesos de deportación por un permiso temporal de trabajo, que tal vez será renovado hasta que el juez decida el caso (95% de las veces, el caso es denegado). Por mi parte, no creemos que sea saludable ni correcto poner a un cliente frente al tren de deportación”, sostuvo la licenciada Antonini.

MÁS INFO:

Para solicitarlo:

→La ley requiere que el solicitante lo haga antes de cumplir su primer año en EE.UU., a menos que tenga una razón “extraordinaria” para no haber aplicado antes.

→Debe tener pruebas para comprobar que sufrió persecución. Reportes policiales o médicos, artículos noticiosos o declaraciones juradas son aceptados.

Cuidado:

→Si el juez no acepta su argumento, cerrará su caso y ordenará su deportación.

→Solicitar asilo sin evidencias es la causa más común de la negación de casos.

→Los jueces y fiscales de inmigración son expertos en detectar historias falsas y dudan hasta de las reales.

Fuente: Kuck Immigration Partners.