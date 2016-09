Así fue el momento de la explosión en Nueva York (VIDEOS)

En las redes sociales se han difundido algunos videos del momento en el que ocurre la explosión en las calles de Chelsea, en Manhattan.

En uno de los videos se puede ver la explosión desde las cámaras de seguridad de un gimnasio llamado Orange Theory Fitness, ubicado a metros del lugar del estallido.



Como se recordará la explosión ocurrió en el barrio residencial de Chelsea, en una zona de restaurantes, bares, teatros y apartamentos.

En un segundo video se observa la detonación desde otra perspectiva, grabado por una cámara que se encuentra del otro lado de la calle.

En las imágenes se puede ver el brillo del contenedor que explota, y la gente que corre desesperada y confundida.

La explosión fue tan fuerte que rompió las ventanas y sacudió a los edificios a más de una cuadra de distancia.

Un testigo dijo al New York Times, “Sentimos las olas de impacto pasar a través de nuestros cuerpos”.

“La mitad de los andamios se cayó. Esto es como una zona de guerra. Me siento como si estuviera en Beirut”, dijo otro testigo al Daily News.





Trump y Clinton reaccionan

Las autoridades investigaban el domingo qué fue lo que causó una explosión por la noche que sacudió un concurrido barrio de Manhattan y dejó 29 heridos. El alcalde, Bill de Blasio, descartó que hubiera relación con el terrorismo, pero describió el estallido como “un acto deliberado”. Poco después, la policía retiró de forma segura la madrugada del domingo un dispositivo sospechoso descubierto a unas manzanas de distancia.

“La ciudad de Nueva York sufrió un incidente muy malo esta noche”, dijo De Blasio en una rueda de prensa cerca del lugar de la detonación en Chelsea. “En este momento no tenemos una amenaza creíble y específica”.

De Blasio dijo que la explosión había sido “un acto deliberado” e intentó calmar cualquier temor entre los nerviosos neoyorquinos, indicando que no había relación con el terrorismo y el suceso no estaba vinculado con la explosión de una bomba de tubo registrada antes el sábado en New Jersey que obligó a cancelar una carrera benéfica.

“Ahora, quiero ser claro: Sea cual sea la causa, sea cual sea la intención aquí, los neoyorquinos no se verán intimidados”, dijo el alcalde. “No vamos a dejar que nadie cambie cómo somos o cómo vivimos nuestras vidas”.

No estaba claro quién estaba detrás de la explosión y cuál era su motivación.

El segundo artefacto explosivo que encontraron las autoridades a varias manzanas de distancia parecía ser una olla a presión conectada a cables y un celular, afirmó a Associated Press una fuente de las fuerzas de seguridad.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar sobre una investigación en curso, dijo que el dispositivo se había encontrado en una bolsa de plástico en la calle 27 oeste. El dispositivo fue retirado con un robot y trasladado al campo de tiro de la policía en el Bronx.

La explosión que sacudió un concurrido sector en Chelsea parecía proceder de un contenedor con herramientas para obras situado frente a un edificio, añadió la fuente. Imágenes del lugar mostraban una caja negra de metal destrozada y retorcida.

La detonación en la calle 23 oeste ocurrió frente a una residencia para invidentes, cerca de una avenida importante con muchos restaurantes y un supermercado Trader Joe’s. Los testigos dijeron que la explosión, en torno a las 20:30, rompió los cristales de los negocios cercanos y dejó escombros esparcidos en el lugar. Las autoridades afirmaron que no era necesario organizar evacuaciones.

El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que 24 personas fueron llevadas con heridas a diversos hospitales. Una de ellas sufrió una herida punzante y se la consideraba grave. Las lesiones de los demás afectados se describieron como rozaduras y magulladuras.

Varias líneas del metro de la ciudad se vieron afectadas por la explosión, que conmocionó a algunos neoyorquinos apenas unas semanas después del 15to aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Chris Gonzalez, quien visitaba la ciudad procedente de Dallas, cenaba con sus amigos en un restaurante de la zona.

“La sentimos, la escuchamos y el restaurante se quedó en silencio”, dijo Gonzalez, de 26 años. “No hubo pánico, solo todos nos quedamos en silencio”.

Rudy Alcide, portero en el club nocturno Vanity, en la calle 21 a la altura de la Sexta Avenida, dijo que al principio pensó que se había caído algo grande.

“Fue un ruido extremadamente fuerte, todo temblaba, las ventanas vibraban, fue una locura”, comentó. “Fue extremadamente fuerte, casi como un trueno, pero más fuerte”.

Al lugar acudieron agentes del FBI y de Seguridad Nacional, según los testigos. También estaba presente un grupo de artificieros del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

La fuerza conjunta antiterrorista del FBI acudió al lugar y los investigadores no creen que el incidente se deba a una fuga de gas, afirmó una fuente de seguridad, que solicitó anonimato porque no estaba autorizada a comentar una investigación en curso.

El presidente, Barack Obama, estaba siendo informado sobre la explosión en Nueva York, afirmó la Casa Blanca.

En St. Cloud, Minnesota, al menos ocho personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca en un centro comercial el sábado por la noche. Un sospechoso murió en el lugar, abatido por un policía que estaba fuera de servicio, según la policía.

La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton dijo que fue informada “de explosiones en Nueva york y Nueva Jersey, y el ataque en Minnesota”.

Afirmó que la nación debe apoyar al personal que acude de inmediato a los lugares de esas emergencias y “orar por las víctimas”. “Tenemos que dejar que avance la investigación”, agrego.

Donald Trump se adelantó a las autoridades de la Ciudad de Nueva York cuando dijo que una “bomba estalló” antes de que los funcionarios difundieran los detalles.

Trump hizo el anuncio minutos después de que descendiera de su avión en Colorado Springs, Colorado.

La explosión en Manhattan ocurrió horas después de que estallara una bomba casera en Seaside Park, New Jersey, poco antes de que miles de corredores participaran en una carrera de 5 kilómetros a beneficio de la Marina. La carrera fue cancelada y no se reportaron lesionados en esa detonación. (Con información de AP).