ÚLTIMA HORA: Asesinan a boxeador mexicano ‘Cobrita’ González Jr.

El boxeador Alejandro “La Cobrita” González Jr., es la identidad de uno de los tres cadáveres que fueron hallados durante la madrugada de hoy, en una camioneta, en la Colonia San Carlos, informaron extraoficialmente fuentes de la Fiscalía, dijo Reforma.

El hijo del ex campeón mundial Alejandro ‘Cobrita’ González, quien reinara en los plumas a mediados de los 90´s, fue encontrado sin vida en el estado de Jalisco, informó ESPN.

El reporte indica que encontraron una camioneta con tres cuerpos y con un narcomensaje, lo que pudiera indicar que las causas de esta ejecución supuestamente podría estar ligado por actividades con el crimen organizado, aseguró el portal de Letra Roja.

También Radio Fórmula confirmó que el Servicio Médico Forense que en el sitio se halló una cartulina con un mensaje, además de tarjetas bancarias, las cuales se investigan su relación con los fallecidos.

Los primeros reportes indican que el vehículo marca Nissan Xtrail fue hallado en la colonia San Carlos, en el municipio de Guadalajara.

El portal de Letra Roja dijo que los tres cuerpos estaban maniatados de pies y manos, semidesnudos y con un cable de acero en el cuello, dijo.

De acuerdo con ESPN, el deportista apenas tenía 23 años de edad y era hijo del campeón pluma del Consejo Mundial de Boxeo, Alejandro Martín González.

Se presume que el extinto boxeador estaba acompañado de su abuelo, aunque esto aún no se confirma.

ESPN dijo que en julio del 2015, el hijo de la ‘Cobrita’, dos veces campeón del mundo tumbó en el primer round en un par de ocasiones al irlandés Carl Frampton, perdiendo por decisión unánime. El zapopano había entrado a su primera pelea de campeonato mundial de la Federación Internacional de Boxeo.

Se informó que el boxeador de 23 años, quien debutara el 19 de marzo del 2010 registró 15 KOs y una marca de 25-3-3 en su división. González se había presentado en octubre en la Arena Coliseo de Guadalajara enfrentando a Héctor ‘Snart’ Bobadilla, igualando en las tarjetas.

Just hearing the tragic news about Alejandro Gonzalez jr. One of the nicest guys I’ve shared a ring with. RIP Champ #Cobrita pic.twitter.com/3DiCzVjpEv

— Carl Frampton MBE (@RealCFrampton) 9 de diciembre de 2016