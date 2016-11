Aseguran que votantes en Dallas fueron víctimas de intimidación en condado de Tarrant (VIDEO)

En el estado de Texas se ha registrado un incremento el número de personas que participaron en el voto adelantado.

En lo que respecta al condado de Dallas, hubo más de 331,406 personas que se emitieron el voto; las cifras del condado de Tarrant aún no están disponibles.

Domingo García, ex representante estatal de Dallas y miembro del United Hispanic Council, dijo que la organización ha recibido quejas de intimidación a personas de tercera edad y discapacitadas.

Mundo Hispánico entrevistó a votantes en el condado de Tarrant y la mayoría dijo no estar al tanto de las acusaciones de fraude electoral o intimidación a hispanos de la tercera edad.

García dijo que las personas que se han quejado con United Hispanic Council son personas que han votado por correo.

United Hispanic Council alega que personas a favor del partido Republicano han intimidado a votante en sus propias viviendas. La organización formalmente se quejó con el Departamento de Justicia.

Según la organización Direct Action, que busca educar al público sobre el proceso electoral en el metroplex, algunas personas han cometido fraude electoral debido a que la firma del voto por correo no corresponde a la del sobre.

La organización comenzó su propia investigación- algo que, según el United Hispanic Council, le compete al estado, y no a una organización vinculada al partido.

El departamento liderado por el procurador de Texas, Ken Paxton, dijo que no puede confirmar o negar ninguna investigación que se esté llevando a cabo.

El gobernador Greg Abbott tuiteó, sin embargo, que el estado está investigando un caso de fraude electoral.

Los votantes pueden reportar casos de fraude electoral o intimidación al secretario del estado. United Hispanic Council y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) ofrecen una recompensa de 25 mil dólares a quien proporcione información que conduzca al arresto de quien esté involucrado.

Voter fraud being investigated by state in Tarrant County. Texas will crack down on cheating at the ballot box. https://t.co/ulGrViqXOz

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 16, 2016