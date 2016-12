Arrestan a uno de los 10 exconvictos sexuales más buscados de Texas

Uno de los 10 exconvictos sexuales más buscados del estado de Texas fue arrestado el fin de semana en la ciudad de Springfield, Missouri, según dieron a conocer varios medios de comunicación locales.

El anuncio de la captura de Zachary Aaron Jenkins fue dado a conocer a través de la página de internet del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el cual informa además que el capturado fue convicto por indecencia con una menor de 9 años en el condado de Tarrant.

Por este hecho, Jenkins fue sentenciado a 10 años de libertad condicional, por lo que al salir del estado, se giró su orden de captura, y ya en Sprinfield fue identificado por el sistema como un depredador sexual, y fue detenido además por violar su libertad condicional, falsificación y fraude.

En lo que va del año, el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha arrestado a 21 de los criminales más buscados y que han sido declarados fugitivos.

Muchos de estos capturados eran buscados por ofensas sexuales y por pertenecer a las pandillas.

Las capturas han sido posible gracias a las pistas proporcionadas por ciudadanos a quienes se les ha pagado más de 42,000 dólares por su colaboración.

Reward Offered for Most Wanted Sex Offender from Hurst, Zachary Aaron Jenkins. Details: https://t.co/X9T2PGX6Ih pic.twitter.com/qDaDqW75Xw

— KLBK News (@KLBKNews) 6 de diciembre de 2016