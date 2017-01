Acusan a latina de vender a una adolescente por $4 mil como esclava sexual

Una adolescente fue drogada, golpeada, agredida sexualmente y luego vendida como esclava sexual por US$4,000, en San Antonio, Texas, según informó la policía.

El reporte de la estación KVUE.com, afiliada de la cadena ABC, la muchacha de 17 años, contactó a su hermana y escapó de una casa apenas vestida y con una chaqueta puesta.

La policía dijo que ambas fueron perseguidas por las personas que la habían comprado hasta una casa de empeño en el lado este de la ciudad, donde llamaron a la policía de San Antonio.

A teenage girl was sold into slavery for $4,000 where she was drugged, beaten and assaulted against her will. https://t.co/5S7318Y4bq

