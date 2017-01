Arrestan a dos mujeres acusadas de robar con máscara de Batman

Wateka Thomason de 33 años y Cassandra Raffa de 31 fueron arrestadas tras ser sospechosas de cometer una serie de robos a mano armada utilizando una máscara de Batman.

El medio noticioso NBC6 indicó que las mujeres dormían en un automóvil en el estacionamiento de una tienda Walmart, cuando fueron arrestadas el pasado domingo en Ormond Beach.

No se sabe si las detenidas cuentas con asistencia legal por el momento.

El lunes, 2 de enero, permanecían presas y sin derecho a fianza, según un documento judicial.

Judge issues no bond for both Wateka Thomason and Cassandra Raffa. Women linked to several armed robberies. @WFTV pic.twitter.com/w9wh21NG2S

— Roy Ramos (@RRamosWFTV) January 2, 2017