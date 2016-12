Arrestan a 36 por caso de abuso sexual a menores en Texas

Trece personas de origen hispano fueron arrestadas en una operación encubierta contra el acoso sexual a niños por internet en Texas, investigación que se saldó con un total de 36 detenidos relacionados con este caso, informaron hoy las autoridades.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal del condado de Montgomery, situado cerca de Houston (Texas), la operación encubierta, que se llevó a cabo durante los últimos tres meses, destapó una red de personas que contactaban a niños a través de internet para explotarlos sexualmente.

La investigación, llamada Operación Vacaciones Seguras, también determinó que varios de los sospechosos poseían material de pornografía infantil y que habían cometido algún intento de agresión sexual agravada contra menores.

Great Work by out Montgomery County ICAC Task Force! Working hard to keep our kids safe during Operation Safe… https://t.co/zT5q5A2XMR

