Apuesta por un dulce negocio

“Amar y servir” ha sido su receta al éxito.

Cuando Eduardo Del Valle decidió embarcarse en su empresa de panadería y repostería no sabía en lo que se metía.

El puertorriqueño de 30 años e ingeniero de mecánica industrial no tenía idea de cómo hacer pan, confeccionar dulces o pasteles, pero estaba decidido a aprender.

“Yo aprendí en el transcurso, dañando recetas”, reconoció Eduardo, propietario de Gerry’s Cake Supplies, en Norcross, conocida popularmente como la Panadería Boricua.

El establecimiento fue adquirido por Eduardo hace dos años cuando su antiguo dueño decidió regresar a Puerto Rico y, aunque ya tenía entre sus productos alimentos de la isla, Del Valle fortaleció ese concepto.

Todo un éxito

Desde la primera semana en el negocio, Eduardo y su hermana Anabelise se sorprendieron por la cantidad de clientes que llegaron. Desde ese entonces, la clientela, en su mayoría puertorriqueña y de otros sitios en Latinoamérica, no ha dejado de llegar.

Y es que en Georgia esta panadería es de las pocas que preparan el pan sobao o pan de agua, típico de los boricuas, y delicias como los quesitos, pastelillos de guayaba o las alcapurrias.

Además, el ambiente similar al de una cafetería de la isla acerca a muchos, que buscan calmar esa nostalgia.

“A la gente le gusta sentirse que está en una cafetería o en una panadería de su barrio. Que llegó y encontró a aquel y no se conocen, pero se hablan como que se conocen”, comentó Anabelise sobre su experiencia con los clientes.

Es que una de las bases de su negocio es asegurarse de que quienes lleguen a la panadería se sientan a gusto.

“Tú puedes tener un producto bueno, pero si tu calidad humana y tu enfoque no es que la gente se sienta cómoda, no vuelven”, señaló Anabelise.

Además de ofrecer las delicias de la cocina boricua, en la panadería imparten clases de repostería básica y avanzada.

Un sueño

Cuando Eduardo llegó a Georgia hace cinco años estaba decidido a tener un negocio. Para ello había ahorrado por muchos años y a su arribo aquí trabajó en la construcción mientras llegaba su momento de dar el paso.

Por eso no lo pensó dos veces, y gracias al apoyo de sus padres y su hermana, que se han involucrado activamente en el negocio, han podido salir adelante.

Él y su hermana Anabelise ofrecieron recomendaciones a quienes estén planificando emprender un negocio.

“Tienen que ponerse metas y un enfoque a dónde quieren llegar y arriesgarse”, recomendó Eduardo.

“Tienes que amar y servir porque si no amas y sirves, aún en los negocios no va a ser próspero”, dijo Anabelise.

Más información sobre la Panadería Boricua

770.921.6055

1175 Indian Trail Rd.

Suite E Norcross, GA 30093