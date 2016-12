Anuncian horarios y calles cerradas por el desfile de Sarasota

El centro de Sarasota se viste de colores típicos de la temporada para recibir por vigésima primera ocasión el tradicional desfile navideño este sábado 3 de diciembre.

El recorrido inciará en la calle Main y el U.S. 301 para terminar en el parque J.D. Hamel y la calle Main y Gulfstream Avenue.

El Departamento de Policía de Sarasota informó que el desfile iniciará a las 7 p.m., sin embargo el cierre de las calles será en diferentes horarios:

9 a.m. – Calle Main del US 301 al US 41

12 p.m. – Fletcher Avenue, Wallace Avenue y School Avenue cerrarán entre la calle Main y Frutville Road.

12 p.m. – East Avenue, cerrada de Frutville Road a Ringling Boulevard

2:30 p.m. -Lemon Avenue estará cerrada de la calle Main a la calle 1st.

5 p.m. -Avenida Gulfstream Avenue cerrada desde US 41 a McAnsh Square

5:30 p.m.- US 301, cerrado desde Frutville Road a Ringling Boulevard

Las calles permanecerán cerradas hasta que termine el desfile. Autoridades informaron que a partir de las 5:30 p.m. los vehículos que estén estacionados en zona prohibida, serán remolcados bajo la responsabilidad del dueño y proporcionaron el número de Upman´s Towing en caso de ser necesario 941-365-7084