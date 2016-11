Antes que votar por Trump, miembro del Colegio Electoral renuncia en Texas

Uno de los 38 integrantes republicanos de Texas ante el Colegio Electoral anunció el fin de semana por internet que prefería renunciar al cargo antes de validar con su voto al presidente electo, Donald Trump, a quien calificó de no estar “bíblicamente calificado” para el puesto.

Art Sisneros, un residente de Dayton, una ciudad ubicada a unas 40 millas al noreste de Houston, fue seleccionado este año como representante al Colegio Electoral durante la convención estatal republicana y firmó un juramento en el que se comprometió a apoyar al candidato presidencial del partido.

En su amplio post en línea, titulado “Conflicted Elector in a Corrupt College” (elector en conflicto con un Colegio corrupto), Sisneros, quien no votó por Trump en las primarias, brinda una amplia explicación, mayormente fundamentada en principios religiosos, por los cuales no puede apoyar a Trump.

“Yo no veo cómo Donald Trump esté bíblicamente calificado para asumir el cargo como presidente”, escribió Sisneros. “De los cientos de mensajes furiosos que he recibido, ninguno ha logrado argumentar lo contrario”.

“Me equivoqué al firmar el acuerdo y al no comunicar al cuerpo (colegiado) cuando me postulé, que mi conciencia no estaría atada al juramento”, agregó.

Sisneros también aprovechó la publicación en línea para cuestionar al Colegio Electoral, el responsable de elegir al presidente y vicepresidente de Estados Unidos tras las elecciones generales, el cual está integrado por 538 electores.

En Estados Unidos las elecciones presidenciales no se ganan por quien obtenga más votos a nivel nacional, sino que los candidatos que obtengan más votos en cada estado obtienen un determinado número de electores al Colegio Electoral.

El total de electores por estado se determina con base al total de población del Censo de Estados Unidos y, por ejemplo, Texas, que tiene casi 27 millones de habitantes, equivale a 38 delegados, mientras que California, con casi 39 millones, equivale a 55 representantes al Colegio Electoral.

Según los resultados oficiales de las elecciones del pasado 8 de noviembre en Texas, Trump obtuvo más de 4.6 millones de votos, el 52% del total, mientras que Clinton sólo obtuvo 3.8 millones. A nivel nacional, sin embargo, Clinton obtuvo más votos que Trump, con más de 2 millones de diferencia, aunque ella se hizo con menos electores al Colegio. La cuenta final de estos es de 306 para el republicano contra 232 para la demócrata. Se necesitan al menos 270 para ganar la presidencia.

De momento, los resultados en Wisconsin, que otorga 10 electores, donde Trump ganó por el 0.7% del total de votos, serán sometidos a un recuento solicitado por la ex candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein.

Aunque la renuncia de Sisneros es la primera de un integrante del Colegio luego de la elección presidencial, su impacto sería nulo, debido a que son los partidos y los delegados quienes eligen o reemplazan a los integrantes según sus propias reglas.

“Cualquier renuncia, reemplazo o proceso se controla completamente bajo las leyes de Texas”, dijo a ¡Ahora Sí! Miriam Vincent, abogada de la división de asuntos legales y políticas de la Oficina del Registrador Federal, en la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), que lleva el recuento oficial de las elecciones.

En el código electoral de Texas se establece que los integrantes del Colegio Electoral del estado pueden nombrar a un sustituto para el puesto vacante. Los representantes de Texas se reunirán en Austin el 19 de diciembre para votar por Trump como presidente y Mike Pence como vicepresidente.

A la fecha, Sisneros no ha enviado una carta de renuncia formal al Partido Republicano, confirmó Michael Joyce, director de comunicaciones del instituto político en Texas.

“Esencialmente, los electores seleccionarán a un reemplazo”, dijo Joyce.

