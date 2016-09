Anahí revela el nombre de su futuro bebé

La ex RBD Anahí, sigue dando de qué hablar con su embarazo, en una entrevista para la revista ‘People en español’, la joven comentó sobre cómo vive esta nueva experiencia.

Anahí dijo que está viviendo un embarazo sin complicaciones. “No he tenido un solo malestar, no me siento cansada, nada, todo está perfecto”, dijo la cantante quien tras dar a conocer que él y su esposo Manuel esperan su primer hijo, se ha mantenido muy activa en las redes sociales.

En la misma entrevista la joven confirmó que según los resultados de los ultrasonidos, se convertirá en madre de un niño.

“Todo parece indicar que es ¡niño! Aunque el doctor nos comentó que los ultrasonidos pueden a veces cambiar, en este último que nos hicimos nos dijo que es niño y estamos muy contentos e ilusionados”, agregó la cantante que dijo que de ser así, ya tiene el nombre que le darán a su primogénito.

“Queremos que siga la tradición familiar”, dijo la actriz confirmando de esta forma que planea llamar al bebé, Manuel, como es el nombre de su esposo.

❤️ A photo posted by Anahi (@anahi) on Sep 16, 2016 at 9:58am PDT

#DiosEsTanBueno ???? A photo posted by Anahi (@anahi) on Sep 13, 2016 at 8:10pm PDT