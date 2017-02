Sobrevivientes de la masacre de Orlando (Florida), en la que 49 personas murieron en un tiroteo en la discoteca de ambiente gay Pulse, expresaron su rechazo a la recreación del hecho por parte de la cadena Univisión para un especial que emitirá el sábado.

Miembros de la comunidad LGTB y familiares y allegados de las víctimas han mostrado su desacuerdo con la emisión del especial, que se transmitirá en el programa “Crónicas de Sábado” y en el que las escenas del suceso ocurrido el 12 de junio de 2016 son recreadas por actores.

After the comments received for some of the videos related to our next show ‘Baño de Sangre’, Crónicas de Sábado communicates the following pic.twitter.com/MMOCb20Ni9

— Crónicas De Sábado (@CronicasSabado) February 24, 2017