Alguacil de Texas: las ‘ciudades santuario’ son más seguras

La alguacil del condado de Travis, Sally Hernández, quien ha sido objeto de críticas y amenazas por parte del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, por las políticas de las llamadas ‘ciudades santuario’, afirma que las calles son más seguras cuando la gente puede reportar delitos ”sin temor a ser deportada”.

Travis County Sheriff Sally Hernandez: ‘I will not allow fear and misinformation to be guiding principles’ https://t.co/3bKUwacIYx pic.twitter.com/6rW0IIAqWI

— Austin Statesman (@statesman) January 26, 2017