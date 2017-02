Alertan sobre nuevo método de estafa vía telefónica

“Hola, le habla Josh, del departamento de servicio al cliente, me oye bien?”, si recibe este tipo de llamadas, o una similar, el Better Business Bureau (BBB, por sus siglas en inglés) advierte que no debe decir nada o pulsar ningún botón, simplemente colgar.

El BBB en el centro de Florida informó haber recibido más de una docena de quejas sobre la estafa telefónica de “me oye?”, en los últimos días.

Según reportó el canal 9 de televisión WFTV, cadena hermana de MundoHispánico, si la persona responde de manera afirmativa a dicha pregunta, la respuesta puede ser registrada y utilizada para autorizar cargos no deseados en un teléfono, factura de servicios públicos o una tarjeta de crédito robada.

Los informes de la estafa muestran que esta se ha presentado de diferente manera, aseguró la portavoz de BBB en el centro de Florida, Holly Salmons.

“Algunas personas informan haber recibido una llamada por parte de una línea de cruceros, otros aseguran haber oído a alguien del el Departamento de Seguridad Social o sobre la empresa de su alarma de seguridad”, señaló Salmons.

Funcionarios de BBB dijeron que cualquier persona que reciba una llamada telefónica de este tipo, debe colgar de manera inmediata, para evitar ser estafado.

Por otro lado, el BBB recomienda a aquellos que hayan contestado accidentalmente “sí” después de recibir una llamada sospechosa, mantenerse muy alerta y revisar constantemente sus estados financieros.