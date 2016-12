Alcaldía de Orlando crea iniciativa para mantener limpios los lagos de la ciudad durante época navideña

Con una novedosa campaña, la alcaldía de la ciudad de Orlando busca crear conciencia y mantener los lagos libres de aceite.

“Ayude al luchador contra la grasa, evite los derrames de alcantarilla, mantenga nuestros lagos limpios”, reza el slogan de la campaña.

Y es que según las autoridades tirar el aceite y la grasa por el desagüe del lavaplatos, es la principal causa de contaminación en el alcantarillado, lo que puede causar contaminación de muchos lagos.

“A medida que pasa tiempo con su familia y amigos en esta temporada navideña, es muy posible que usted no pinse en los sistemas de alcantarillado de la ciudad. Eso es comprensible, pero queremos que piense en mantener el aceite de cocina y la grasa fuera del desagüe cuando esté en la cocina”, dijo el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, por medio de un comunicado de prensa.

La campaña también incluye a un superheroe que lucha contra la grasa.

“Usted puede ayudar al luchador, guardando el aceite de cocina en un envase a prueba de golpes y luego trayéndolo a uno de nuestros centros comunitarios para que sea reciclado”, dijo Dyer.

Centros de reciclaje de aceite de cocina:

Beardall Senior Center

800 S Delaney Ave Lunes a Viernes 8 am a 5 pm

Callahan Neighborhood Center

101 N Parramore Ave Lunes a Viernes 8 am a 9 pm

Citrus Square Recreation Site

5625 Hickery Dr. Lunes a Viernes 2 pm a 6 pm

College Park Community Center

2393 Elizabeth Ave. Lunes a Viernes 8 am a 9 pm

Colonialtown Neighborhood Center

1517 Lake Highland Dr. Lunes a Viernes 1 pm a 8 pm

Dept of Families, Park and Recreation

595 N. Primrose Dr. Lunes a Viernes 8 am a 5 pm

Dover Shores Community Center

1400 Gaston Foster Rd. Lunes a Viernes 9 am a 9 pm

Downtown Recreation Complex

363 N. Parramore Ave. Lunes a Viernes 7 am a 9 pm

Dr. James R. Smith Neighborhood Center

1723 Bruton Blvd. Lunes a Viernes 9 am a 9 pm

Englewood Neighborhood Center

6123 La Costa Dr. Lunes a Viernes 8 am a 9 pm

Jackson Community Center

1002 W Carter St. Lunes a Vienres 8 am a 8 pm

Northwest Community Center

3955 W D Judge Dr. Lunes a Viernes 8 am a 9 pm

Rock Lake Community Center

440 N Tampa Ave. Lunes a Viernes 1 pm a 8 pm

Rosemont Community Center

4872 Rose Bay Dr. Lunes a Viernes 8 am a 9 pm

Wadeview Community Center

2177 Summerlin Ave. Lunes a Viernes 9 am a 5 pm

Wastewater Division

5100 L.B. Mcleod Rd. Lunes a Viernes 8 am a 5 pm