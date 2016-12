Alcalde de Houston se suma a otros que piden a Trump mantener el DACA

Sylvester Turner, el alcalde de Houston, se unió a varios alcaldes de diversas ciudades de Estados Unidos en una carta dirigida al presidente electo, el republicano Donald Trump, instándolo a que mantenga el programa de Acción Diferida (Deferred Action for Childhood Arrivals o DACA, por sus siglas en inglés) que permitiría a millones de jóvenes poder seguir viviendo y trabajando sin temor a la deportación.

La carta fue una iniciativa del alcalde de la ciudad de Chicago Rahm Israel Emmanuel, del Partido Demócrata, quien invitó a otros colegas a sumarse a su petición para Donald Trump explicando que la cancelación del programa podría provocar la potencial pérdida de 9.9 mil millones de dólares, aunque no detalla por qué o cómo, en contribuciones de impuestos durante los próximos cuatro años del mandado del millonario neoyorquino.

En el documento se cita a la organización National Partnership for New Americans (NPNA, por sus siglas en inglés) como la fuente de la que los alcaldes se basaron para explicar las pérdidas económicas. Ademas, detalla la carta, si se elimina el DACA se perderían más de 433 billones de dólares de producto interno bruto en la próxima década. Tampoco explica cómo llegaron a esa conclusión.

“La finalización del DACA podría interrumpir las vidas de cerca de un millón y perturbaría la economía estadounidense así como nuestra seguridad nacional y seguridad pública” dice la carta que enviaron los alcaldes a Donald Trunp y le piden que lo animan a “demostrar su compromiso con la economía y nuestra seguridad continuando con el DACA hasa que el Congreso modernice nuestro sistema de migración y provea una forma de alivio permanente a esos individuos”, explica el documento.

Ademá de los alcaldes Turner y Emmanuel también firmaron la carta los alcaldes Megan Barry de Nashville, TN; Bill de Blasio de New York City, NY; Jorge Elorza de Providence, RI; Eric Garcetti de Los Angeles, CA, Michael B. Hancock de Denver, CO; Betsy Hodges of Minneapolis, MN; Jim Kenney de Philadelphia, PA y Ed Lee de San Francisco, CA, entre otros.