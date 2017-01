Aeropuertos de Orlando y Tampa entre los 10 con más armas confiscadas

El número de armas confiscadas en las bolsas de equipaje de los pasajeros llegó a su máximo histórico en Estados Unidos.

Se recogieron 3,391 armas de fuego en 2016, en los puestos de control en los aeropuertos, un 28% más que en 2015, informó la Administración Federal de Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) en su informe de Revisión del Año publicado el jueves.

Del total de armas confiscadas, 83% estaban cargadas.

Los viajeros pueden llevar sus armas de fuego, descargadas, como equipaje facturado. La TSA prohíbe que las armas se transporten en el equipaje de mano.

El informe indica que se encontraron armas de fuego en 238 aeropuertos de todo el país.

Encabeza la lista el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, con 198 registros. Le sigue el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth con 192 armas, luego el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston con 128 registros, y detrás están Phoenix, Denver, Orlando y Tampa, según la estadística de la TSA.

La TSA ha dicho que los empleados están mejor capacitados para encontrar los artefactos dado al incremento de las incautaciones.

Cuando las autoridades encuentran las armas, los pasajeros suelen decir “olvidé que estaba allí”, porque muchos las transportan en la bolsa del ordenador portátil, la mochila o el monedero, dijo Jeff Price, autor de Seguridad práctica de la aviación: predicción y prevención de futuras amenazas.

“Eso da miedo”, añadió. “Cualquier dueño de arma de fuego responsable le dirá que usted debe saber el estado de sus armas de fuego en todo momento”.

