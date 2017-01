Adolescente defiende a mujer que la secuestró hace 18 años

Una adolescente que fue robada de un hospital de Florida hace 18 años, defendió su secuestradora y aseguró “que no es criminal”.

La declaración, de acuerdo al diario Daily Mail, la hizo luego de descubrirse que Gloria Williams, la mujer que creyó era su mamá, en realidad la secuestró luego de entrar vestida de enfermera al hospital.

Kamiyah Mobley, fue encontrada en Carolina del Sur, viviendo con el nombre de Alexis Manigo.

De acuerdo al diario, tras el descubrimiento las autoridades arrestaron a Williams de 51 años, y preparan el encuentro de la joven con sus verdaderos padres.

La adolescente utilizó la red social Facebook para defender a la mujer que creyó era su mamá.

“Mi madre me crió y me dio todo lo que necesitaba y sobre todo, lo que yo quise”, indicó.

La noticia tuvo difusión a nivel nacional en 1998, luego de que la bebé fuese secuestrada en el Hospital Universitario en Jacksonville.

Williams había sufrido un aborto espontáneo, tan solo una semana antes del secuestro.

Poco después de conocerse la verdad, Kamiyah pudo conocer a sus verdaderos padres por medio de un video chat (Face time).

La joven tuvo otro momento emocional cuando saludó a Williams, quien se encuentra en prisión, por medio de una ventana.

“Mamá”, dijo en medio de lágrimas y separadas por una puerta de seguridad. Williams se encuentra a las puertas de ser extraditada a Florida.

“Ella no fue una niña abusada o una menor que dio problemas, pero creció en medio de una mentira por 18 años”, dijo Joseph Jenkins, un vecino que vive al otro lado de la calle, el declaraciones reproducidas por AP.

El caso se resolvió gracias a una pista recibida por el Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados, por medio de esta agencia, el Departamento de Policía de Jacksonville pudo dar con el paradero de la mujer en Carolina del Sur.

Tras el descubrimiento, las autoridades tomaron una muestra de AND que coincidió, con el original que se tomó cuando la niña nació.

Gloria Williams fue arrestada el viernes mientras que Kamiyah, quien no estaba presente en el momento del arresto, permanecerá en el hogar donde vivía con ella, en Carolina del Sur.