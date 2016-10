Acusan de secuestro a cuatro hispanos en Houston

La policía de Houston investiga un presunto asalto y tentativa de rapto de una mujer al norte de la ciudad.

El incidente se registró este fin de semana, según el informe policial.

Las autoridades dicen que el incidente ocurrió alrededor de las 3 de mañana mientras la mujer de 32 años caminaba por un área frecuentada del complejo de apartamentos donde vive, y que se ubica en el bloque 6300 de la calle Northline.

Victor Senties, vocero del Departamento de Policía de Houston, dijo que la mujer acusó que por lo menos dos hombre bajaron a carrera por las escaleras, la asaltaron y que se dieron a la fuga.

“Como yo pude, yo me salvé, yo salí a la carrera”, expresó la víctima, identificada como Yesenia Gutiérrez, a los medios de comunicaciones.

“Quisieron abusar de mí y como yo no me dejé, a como yo pude, entonces ellos me golpearon y me le salí, ya yo iba con el pantalón roto”, añadió.

La policía dijo que los sospechosos enfrentan cargos por secuestro y fueron identificados como: Héctor Martínez Ortiz, Israel Cruz, Mario Carreón y Rafael Torres.

Cuatro sospechosos están bajo custodia y, según la policía, el incidente podría ser un posible caso de asalto sexual ya que le arrancaron la ropa a la mujer.

Los detectives no están seguros en este momento si la mujer conocía a los sospechosos ya que ellos residen en el mismo complejo de apartamentos que la víctima.