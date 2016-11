Acusan a soldado hispano de traficar con indocumentados

El soldado hispano en activo del Ejército de Estados Unidos Marco Antonio Nava Jr., de 19 años, enfrenta cargos federales como presunto responsable de tráfico de indocumentados. Si el soldado es encontrado culpable podría recibir una pena de hasta diez años en una cárcel federal en Houston, Texas. Nava Jr. es un soldado incluso que ha recibido condecoraciones por su servicio en las fuerzas armadas.

Según el reporte de los agentes del departamento de Customs Enforcement Homeland Security el domingo 19 de junio a las 4:00 p.m. Nava Jr. conducía su vehículo Mazda 2012 en el que iba Joseph Edmond Cleveland, de 25 años, a otro soldado que iba en el asiento del copiloto, y dos personas más en el asiento trasero, cuando tuvieron que pararse en el punto de revisión de la Border Patrol que está en la carretera 281 antes de llegar al poblado de Falfurrias, Texas, que une las ciudades de McAllen con San Antonio.

Cuando los agentes de la Border Patrol comenzaron a interrogar a los cuatro pasajeros del auto descubrieron que las dos personas, dos hombres, que iban en el asiento de atrás eran presuntamente indocumentados. Los dos soldados habían recibido presuntamente un pago por llevar a las dos hombres hasta Houston.

Un agente de la Border Patrol interrogó a los pasajeros de dónde eran, en inglés, quienes sólo respondían en español la frase “San Antonio”. El agente hizo más preguntas a los dos hombre y contestaban lo mismo a cada pregunta diferente.

El oficial de la Border Patrol bajó del Mazda a los dos pasajeros, Marcelino Oliveros-Padilla y José Osorio-Rebollar según los documentos legales, para interrogarlos por separado y ambos admitieron que acababan de entrar ilegalmente a Estados Unidos. Los dos hombres también fueron detenidos.

En ese momento los agentes detuvieron a los dos soldados quienes revelaron ser originarios ambos de la ciudad de El Paso. Desde entonces, los dos soldados están detenidos en la prisión federal de Houston esperando a que comience su juicio acusados del cargo federal de Conspiración para Traficar Indocumentados. Los documentos legales del caso fueron abiertos por un juez, para el público, hasta el jueves 3 de octubre.

Documentos legales del Ejército de los Estados Unidos, solicitados por MundoHispánico, señalan que Nava Jr. y Cleveland están asignados a la 377 Compañía de Transportación en el Fort Bliss, en El Paso, con los cargos de soldado raso y soldado especializado, respectivamente. Nava Jr. recibió el Listón de Servicio por su trabajo en combate y Cleveland la Medalla de Mérito en Conducta y la muy prestigiosa Medalla por Combate al Terrorismo, entre otros galardones.

Aunque los dos soldados siguen, técnicamente activos en el Ejército de Estados Unidos enfrentarán su juicio federal como civiles porque no estaban en servicio cuando presuntamente cometieron el delito que se les imputa. Sin embargo, desde su arresto, los dos soldados debido a las leyes del Ejército no los dos soldados no tienen derecho a su pago.