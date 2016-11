Un hombre que aseguraba que afirmaba sufrir de intoxicación alimentaria luego de comer en el popular restaurante IHOP del norte de Miami el viernes, apuñaló a un mesero.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde, según la policía, que dice haber respondido a una llamada de emergencia cerca al restaurante de la 12875 Biscayne Blvd.

Según diferentes medios de comunicación, Gene Henry Hicks, de 36 años, usó un cuchillo para atacar al empleado del restaurante; la víctima sufrió serias heridas, pero se encuentra en condición estable.

Las autoridades de North Miami arrestaron a Hicks y aseguran que enfrenta diferentes cargos por agredir a una persona mayor de 65 años; el Miami-Dade Fire Rescue llevó a la víctima al hospital Aventura Trauma Center.

A North Miami man has been accused of stabbing an IHOP employee, claiming he had been poisoned.https://t.co/Fr50ycbf4w

— WSVN 7 News (@wsvn) November 12, 2016