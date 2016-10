Carlos Rodríguez, el hombre conocido como halfy o ‘media cabeza’ fue arrestado el pasado lunes luego de que prendiera fuego a su propio colchón en una residencia duplex.

Según el Departamento de Correcciones de Miami-Dade, Rodríguez fue detenido el lunes por un cargos de incendio premeditado y otros dos por intento de homicidio, ya que en una casa próxima al dúplex viven dos personas.

El Miami New Times publicó la razón de lo sucedido:

yo quería incendiar mi casa para construir una nueva casa de dos pisos y no me importó si había gente al otro lado de la casa, ya que no iba a llegar a ellos.

Rodríguez se hizo famoso en el 2010 cuando las autoridades lo arrestaron en Miami por presuntamente solicitar los servicios de una prostituta. En un video en YouTube, Carlos explica cómo sufrió y sobrevivió un accidente de coche por ir bebido y drogado: “es por esto que no deben beber ni consumir drogas al conducir. Drogas y conducir no es bueno, muchachos, no es bueno”, dice Rodríguez.

Su ficha policial y sus comentarios explosivos lo convirtieron en toda una sensación del ciberespacio.