Acusan a hispano de incendiar el coche de su novia

Un hombre hispano de San Antonio enfrenta cargos de incendio provocado tras una acalorada discusión con su novia.

A José Posada, de 34 años de edad, se le acusa de haber incendiado el coche de su novia, según indican reportes locales.

Según reportes de la policía, la mujer sostuvo que Posada la persiguió hasta otra casa donde ella se encontraba y cumplió con una amenaza que había hecho. Posada la habría amenazado con incendiar su coche si no regresaba a su casa.

