Acusan a adolescente hispano de asesinar a ‘rival’ en triángulo amoroso

Un joven hispano de 16 años, residente de Kissimmee, fue arrestado el martes tras apuñalar mortalmente a un hombre de 22 años por una mujer con la que ambos sostenían una relación sentimental, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Osceola.

De acuerdo al canal 9 WFTV, cadena hermana de MundoHispánico, Kevin Rojas vivía con su novia en un motel ubicado al este de Kissimmee. Fue en ese sitio donde la habría sorprendido con el menor y donde este habría apuñalado a Rojas hasta matarlo.

16-year-old boy accused of stabbing 22-year-old romantic rival to death in Kissimmee https://t.co/yz8NgBKKMV

— WFTV Eyewitness News (@WFTV) April 5, 2017